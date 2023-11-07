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На Верхнем Ларсе временно снизится пропускная способность

ФТС предупредила о возможном затруднении движения на Верхнем Ларсе с 13 ноября

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Минтранс России

Затруднение движения автотранспорта в пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии возможно с 13 ноября и до конца месяца. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Согласно информации ведомства, 13 ноября на пункте пропуска начнутся работы по асфальтированию территории со стороны въезда из Грузии в Россию. Предполагается, что они займут около трех недель. Часть полос при этом будет постепенно выводиться из эксплуатации для всех категорий авто.

По этой причине Федеральная таможенная служба рекомендует перевозчикам продумать альтернативные маршруты перевозки грузов. В частности, на границе с Азербайджаном работают три международных автомобильных пункта пропуска: Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр, а также Ново-Филя, специализирующийся на пропуске порожних грузовых машин.

«Верхний Ларс» — самый загруженный пункт пропуска на российско-грузинской границе. Поток проходящих через него автомобилей в последние месяцы превышал тысячу в сутки. В настоящее время там действуют около сорока полос движения.

Ранее сообщалось, что очереди легковых машин из Белоруссии в ЕС выросли почти вдвое.

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