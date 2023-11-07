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Около аэропорта Каспийска произошло массовое ДТП

Сразу 8 автомобилей столкнулись у аэропорта Каспийска в Дагестане

Недалеко от аэропорта в дагестанском Каспийске произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, в аварии пострадали не менее шести человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. На трассе образовались пробки в обе стороны.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Каспийск 24», видно, что на место прибыли врачи скорой помощи и собралась толпа людей.

Одна из машин, белая Lada Priora, получила сильные механические повреждения задней части. Она осталась на проезжей части после столкновения с Lada Granta. Еще один автомобиль, седан темного цвета, врезался в ограждение трассы.

Ранее в Москве автомобиль Lada выбросило на пешеходов после ДТП с такси.

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