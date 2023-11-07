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Случайный водитель указал томичу на бомбу под его машиной

Baza: в Томске водитель указал на бомбу под днищем владельцу Land Rover

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Shutterstock

В Томске 55-летний менеджер по логистике обнаружил взрывное устройство под днищем своего Land Rover после того, как на посторонний предмет указал другой водитель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина на Land Rover вез ребенка в детский сад, когда водитель другой машины начал ему сигналить. Он рассказал, что видит под днищем внедорожника посторонний предмет синего цвета. Водитель Land Rover остановился и вызвал полицию.

Обнаруженный предмет изъяли для проверки сотрудники ОМОН и ФСБ. Выяснилось, что это самодельное взрывное устройство из части тротиловой шашки и запала, которое было с помощью магнитов прикреплено к днищу машины. Автовладелец сообщил, что свой Land Rover он всегда оставлял около своего дома и что у него нет врагов, которые могли бы прикрепить СВУ к его машине.

Ранее на северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием такси.

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