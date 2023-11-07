Автоэксперт перечислил три привычки водителя, приближающие поломку мотора

Привычки водителей ездить на низких оборотах двигателя с целью экономии топлива, давать полный газ на непрогретом моторе и глушить турбированный двигатель сразу после остановки могут привести к повышенному износу двигателя и его преждевременной поломке. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Когда водитель хочет ездить экономно, и на трассе движется на высшей передаче с минимальными оборотами двигателя, срок службы двигателя падает. Детали кривошипно-шатунного механизма при этом испытывают высокие нагрузки, а масляный насос работает с невысокой производительностью. И слой масла на вкладышах коленвала и поршнях быстро протирается», — пояснил Колодочкин.

Напротив, полезно периодически, хотя бы 1-2 раза за сезон, проехать по свободной дороге на высоких оборотах двигателя со скоростью выше 100 км/ч, чтобы избавиться от нагара, посоветовал эксперт.

Вторая распространенная ошибка водителей – езда в интенсивном стиле с большой нагрузкой на непрогретом двигателе, когда его детали прогрелись неравномерно, указал Колодочкин.

«Третья ошибка касается моторов с турбонаддувом при движении в экстремальных режимах. Если вы после этого остановились – допустим, для заправки, стоит дать поработать двигателю на холостом ходу хотя бы две минуты», — заключил Колодочкин.

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