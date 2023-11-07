В России установлен рекорд продаж новых автомобилей

В России установлен рекорд продаж новых легковых автомобилей за одну неделю в 2023 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг».

По итогам 44 недели текущего года (с 30 октября по 5 ноября) в России было реализовано 28,3 тыс. новых легковых автомобилей. В последний раз больше машин было реализовано в 9-ю неделю 2022 года (38,5 тыс. ед.).

На прошлой неделе лидером рынка стала Lada с долей 30,8%. Следом расположились шесть китайских брендов – Haval (12,8%), Geely (10,4%), Chery (9,8%), Changan (5,4%), Omoda (3,9%) и Exeed (3,8%). Десятку замкнули Kia (2%), Toyota (1,7%) и Jetour (1,6%). В модельном рейтинге самыми популярными машинами стали Lada Granta, Haval Jolion, Lada Vesta, Niva Travel и Niva Legend.

Ранее в Россию ввезли рекордное количество автомобилей за месяц.