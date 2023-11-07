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В Саудовской Аравии заинтересовались умными светофорами из России

Российские умные светофоры заинтересовали ученых из Саудовской Аравии

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Российские умные светофоры, которые способны контролировать выбросы загрязняющих веществ транспортом на перекрестках, заинтересовали ученых из Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прессе-службу Южно-Уральского государственного университета.

Ученые из ЮрГУ и их коллеги из университета короля Абдул-Азиза в Джидде договорились доработать и заниматься внедрением системы AIMS-Eco, созданной под руководством доцента кафедры автомобильного транспорта Владимира Шепелева.

Ученый пояснил, что ранее созданные методики работают, опираясь на статистические данные, но такой тип систем не позволяет работать над экологическими рисками в режиме реального времени.

«Наши коллеги из Саудовской Аравии создали технологию, которая позволяет автомобилям во время движения передавать вовне информацию о том, где они находятся, какой у них класс выбросов. Интеграция этой технологии с нашей платформой позволит существенно расширить возможности обеих. Дело в том, что сейчас наши камеры видят только ситуацию на перекрестке, но этого недостаточно, чтобы анализировать ситуацию на участке дорожной сети значительной продолжительности», — поделился Шепелев.

По данным уральских ученых, именно задержка транспортных средств с ДВС возле светофоров или в пробках наносит основной ущерб для экологии от таких автомобилей. Совместная работа российских и саудовских специалистов позволит обеспечить безостановочный проезд транспортных средств от перекрестка к перекрестку.

До этого ЕС одобрил закон о запрете продаж автомобилей, выделяющих CO2, к 2035 году.

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.

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