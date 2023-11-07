В Саудовской Аравии заинтересовались умными светофорами из России

Российские умные светофоры, которые способны контролировать выбросы загрязняющих веществ транспортом на перекрестках, заинтересовали ученых из Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прессе-службу Южно-Уральского государственного университета.

Ученые из ЮрГУ и их коллеги из университета короля Абдул-Азиза в Джидде договорились доработать и заниматься внедрением системы AIMS-Eco, созданной под руководством доцента кафедры автомобильного транспорта Владимира Шепелева.

Ученый пояснил, что ранее созданные методики работают, опираясь на статистические данные, но такой тип систем не позволяет работать над экологическими рисками в режиме реального времени.

«Наши коллеги из Саудовской Аравии создали технологию, которая позволяет автомобилям во время движения передавать вовне информацию о том, где они находятся, какой у них класс выбросов. Интеграция этой технологии с нашей платформой позволит существенно расширить возможности обеих. Дело в том, что сейчас наши камеры видят только ситуацию на перекрестке, но этого недостаточно, чтобы анализировать ситуацию на участке дорожной сети значительной продолжительности», — поделился Шепелев.

По данным уральских ученых, именно задержка транспортных средств с ДВС возле светофоров или в пробках наносит основной ущерб для экологии от таких автомобилей. Совместная работа российских и саудовских специалистов позволит обеспечить безостановочный проезд транспортных средств от перекрестка к перекрестку.

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