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На Каширском шоссе произошло крупное ДТП

В ДТП на Каширском шоссе пострадали 7 человек

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Прокуратура Московской области

В дорожно-транспортном происшествии на Каширском шоссе на 139-м км автодороги Каспий произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Одного из них спасти не удалось. Об этом сообщает Московская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, авария произошла сегодня примерно в 13:10. Водитель Renault Duster, двигаясь в сторону Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Volvo, впоследствии этот грузовой автомобиль столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями.

Отмечается, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, среди них двое детей 12 и 10 лет.

До этого стало известно, что автомобильная авария с участием нескольких автомобилей произошла сегодня ночью в Москве на МКАД. Отмечается, что в результате аварии были перекрыты четыре из шести полос для движения автотранспорта. Судя по фото, машины столкнулись в крайнем левом ряду. Один из автомобилей — такси. О пострадавших в ДТП не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре загорелись несколько припаркованных машин.

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