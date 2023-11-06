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Toyota представит девятое поколение седана Camry

Продажи нового поколения Toyota Camry начнутся в 2024 году

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Toyota

Новое, девятое по счету поколение седана Toyota Camry будет представлено 17 ноября на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Информации о новинке мало, по данным издания, модель будет выпускаться с гибридными силовыми установками на базе 2,4-литрового мотора, а версии с двигателями внутреннего сгорания больше выпускать не планируется.

Новая Toyota Camry построена на платформе TNGA-K. Судя по единственному распространенному изображению, модель получит V-образную переднюю светодиодную оптику, массивный бампер и большие воздухозаборники.

До этого стало известно, что компания Chery выведет на российский рынок седан Chery Arrizo 8 с гибридной силовой установкой в начале 2024 года. Седан способен преодолеть до 165 км на электротяге и свыше 1,4 тыс. км в гибридном режиме при среднем расходе топлива 4,2 литра на 100 км. По размерам кузова Chery Arrizo 8 схож с популярными в России Toyota Camry и Hyundai Elantra.

Ранее сообщалось, что компания Li Auto в Гуанчжоу представит первый в своей истории минивэн.

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