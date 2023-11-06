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Полиция задержала краснодарца, который пытался задавить трех человек

В Краснодарском крае арестован водитель, пытавшийся задавить полицейского

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Краснодарском крае задержан мужчина, который пытался задавить полицейского и еще двух человек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белоглинскому району Краснодарского края в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение 22-летнего местного жителя, разыскиваемого по подозрению в применении насилия в отношении полицейского. В настоящее время злоумышленник сотрудниками полиции передан в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело по ч 1. ст. 318 УК РФ», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 3 ноября. Полицейские пытались урегулировать конфликт между местными жителями, когда один из них сел за руль автомобиля и совершил наезд на двух граждан и полицейского. Сотрудник правоохранительных органов сделал предупредительный выстрел и несколько прицельных по кузову машины. После этого злоумышленник бросил автомобиль и сбежал. Позднее автомобиль был обнаружен и помещен на спецстоянку.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге местный житель устроил стрельбу в автобусе в ходе конфликта. Водитель остановил автобус, все покинули салон, а стрелок скрылся. Один из пострадавших обратился в больницу, ему оказали медпомощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что мужчина обстрелял из ружья автомобиль «Лада Надежда» своего соседа.

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