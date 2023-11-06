Автобренд Li Auto покажет свой первый минивэн на автосалоне в Китае

Китайская компания Li Auto на открывающемся 17 ноября в Гуанчжоу автосалоне представит первый в своей истории минивэн. Об этом сообщает carnewschina.com. Модель называется Mega.

По данным издания, автомобиль построен на платформе Whale. Его длина составляет 5300 мм. Кузов минивэна получил обтекаемые формы, благодаря чему производителю удалось достичь самого низкого коэффициента сопротивления в сегменте. Среди особенностей машины — выдвигающиеся ручки дверей и аэродинамические колесные диски.

Автомобиль получит батарею емкостью 100 кВт. ч. Запас хода составит около 600 км. Цены на автомобиль в Китае будут начинаться от 500 тыс. юаней (6,3 млн рублей по курсу на момент публикации). Предпродажи начнутся в ноябре.

До этого стало известно, что японский концерн Toyota Motor с начала производства в 1935 году выпустил 300 млн автомобилей.

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