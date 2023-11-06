Россиянам рассказали, как правильно торговаться при покупке автомобиля

Выбирая автомобиль с пробегом, не стоит пытаться снизить его цену по телефону до осмотра. Об этом «Ленте.ру» заявил директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник. По его словам, в реальности выгода может составить гораздо больше.

Автоэксперт отметил, что перед осмотром машины необходимо проверить ее с помощью онлайн сервисов и ехать на встречу, имея всю информацию о недостатках, которые могут стать предметом торга. Кроме того, надо обратить внимание на потертости руля, сидений, рукоятки переключения передач. Сильно изношенные материалы могут говорить о скрученном пробеге. После стоит выяснить реальные показания одометра и просить продавца сделать скидку.

«Не стоит соглашаться осматривать грязное авто, особенно в темное время суток — в таком случае можно не разглядеть повреждения кузова», — отметил Максим Солодовник.

По его словам, чтобы не переплатить за подержанный автомобиль, лучше обратиться к продавцам с хорошей репутацией, тем, кто дает гарантию и несет ответственность за проданный товар. Только в этом случае покупатель может защитить себя от непредвиденных расходов после покупки.

Также Максим Солодовник заявил, что цены на новые машины в России могут резко вырасти. Среди причин подорожания он назвал повышение утилизационного сбора и ключевой ставки Центрального банка. По оценкам эксперта, цены на новые автомобили к концу года могут вырасти на 30%.

До этого в России подорожало в 1,5-2 раза обслуживание машин у дилеров. Это произошло из-за повышения цен на запчасти.

Ранее «АвтоВАЗ» увеличил цены на большинство моделей Lada.