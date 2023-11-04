Губернатор Калужской области заявил, что заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo заработают в 2023 году

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что простаивающие автомобильные заводы Volkswagen, ПСМА Рус (Peugeot-Citroen) и Volvo возобновят работу в конце 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Для всех [Volkswagen, Peugeot и Citroen, и Volvo] определен вектор развития. Бывший Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены. Мы выйдем на серьезные производственные мощности, будет использован весь цикл, который сейчас организован», — приводит агентство слова губернатора.

По его словам, относительно загрузки предприятия Volkswagen в настоящее время продолжаются переговоры. Ожидается, что первые машинокомплекты прибудут на него в конце декабря, после чего начнется сборка машин. Шапша не уточнил, машины какой марки там собираются выпускать.

Для завода «ПСМА Рус» (принадлежит концерну Stellantis и Mitsubishi) также есть договоренность о возобновлении массового производства машин, добавил он. Там также отрабатываются технологии и выпускаются пробные партии автомобилей, заверил губернатор.

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