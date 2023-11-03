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Aston Martin готовит обновление кроссовера DBX

Кроссовер Aston Martin DBX получит новый интерьер

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Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX 2024 модельного года получит обновленный интерьер в стиле спорткара DB12, сообщает Carbuzz.

По словам главы компании Лоуренса Стролла, автомобиль получит медиастистему собственной разработки взамен головного устройства от Mercedes-Benz. Ее внедрение также потребует перекомпоновки передней панели. О сроках появления обновленной версии глава компании не сообщил.

С выпуском кроссовера Aston Martin добился увеличения продаж на 8% по сравнению с прошлым годом, и портфель заказов на него сформирован до 2024 года. Аналогичная ситуация наблюдается и со спорткаром DB12.

На кроссовер DBX приходится половина продаж Aston Martin, рост по сравнению с 2022 годом составил 23%.

Ранее Toyota представила в Японии новый седан Crown.

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