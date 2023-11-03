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Skoda представила новое поколение Superb

Skoda показала лифтбэк и универсал Superb нового поколения

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?koda Auto

Skoda представила новое поколение лифтбэка и универсала Superb. Для автомобиля доступны три бензиновых двигателя, два дизеля и подзаряжаемая гибридная силовая установка, позволяющая преодолеть на электрической тяге до 100 км.

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?koda Auto

Мощность бензиновых моторов составляет от 150 л.с. до 265 л.с., дизели — на 150 л.с. и 193 л.с. Длина лифтбэка нового поколения увеличилась на 43 мм в сравнении с предшественником, универсала — на 40 мм. Для Superb доступны два вида медиасистемы с экранами диагональю 10 или 13 дюймов, для управления функциями машины внедрены три поворотные рукоятки с сенсорными экранами. Автомобиль в кузове универсал снабжен в новом поколении электроприводом двери багажника.

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?koda

Выпуск нового Superb будет налажен на заводе в Словакии, там же собирают универсалы Volkswagen Passat.

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