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Названы самые продаваемые в России машины по итогам октября

«Автостат»: продажи автомобилей в России в октябре выросли в 2,6 раза

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Максим Блинов/РИА Новости

Продажи легковых автомобилей в России в октябре 2023 года составили 112,2 тыс. штук, что в 2,6 раза больше, чем в октябре 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Лидером рынка остается «АвтоВАЗ», который реализовал за месяц 34,5 тыс. автомобилей Lada. На втором месте китайский Haval с результатом 12,8 тыс. машин. За ним следуют Chery, реализовавшая 10,9 тыс. машин, Geely (10,3 тыс. машин), Changan (6,4 тыс.), принадлежащие Chery марки Omoda (4,8 тыс.) и Exeed (4,4 тыс. автомобилей).

Kia и Toyota реализовали в октябре 2,6 тыс. и 2,2 тыс. автомобилей соответственно. Замыкает десятку наиболее продаваемых бренд Jetour, продавший 1,9 тыс. автомобилей.

По итогам января-октября 2023 года в России реализовано 829,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 60% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» по итогам октября побил 10-летний рекорд продаж.

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