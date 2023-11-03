Россиянку спасли из загоревшейся Toyota Cresta

Легковой автомобиль загорелся после аварии на трассе на Камчатке. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Toyota Cresta направлялась от строящегося аэропорта в сторону поселка «Пятая стройка». На въезде в Елизово она столкнулась с Toyota Surf. От удара красный внедорожник перевернулся, а Toyota Cresta ударилась об столб и загорелась. В это время за рулем была женщина, которую очевидцы доставили в больницу.

55-летний водитель Toyota Surf не пострадал.

17 октября в Москве два автомобиля столкнулись и загорелись. Легковой автомобиль Kia врезался в заднюю часть внедорожника, после этого внедорожник загорелся, огонь охватил его салон полностью. Также пламя перекинулось на переднюю часть хетчбэка Kia.

До этого девушка случайно утопила машину своей матери на пляже в Подмосковье.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.