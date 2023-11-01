Клиенты УАЗа будут платить 50 тысяч рублей за доставку автомобилей дилерам

Компания УАЗ уведомила клиентов, что теперь оплата доставки автомобилей до автосалонов официальных дилеров будет включена в отпускную цену автомобилей Ульяновской марки. Об этом говорится в письме компании, поступившем в «Газету.Ru», там подчеркнули, что причиной такого шага стал неконтролируемый рост тарифов на доставку автомобилей по России.

«Во второй половине текущего года УАЗ столкнулся с резким и неуправляемым удорожанием тарифов на логистические услуги, в результате чего с начала 2023-го стоимость затрат на транспортировку готовой продукции по территории России увеличилась более чем вдвое. В связи с этим с 1 ноября компания вынуждена ввести частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении компании.

Представители компании подчеркнули, что эти расходы уже будут учтены в прайс-листах на автомобили марки УАЗ, а официальные рекомендованные розничные цены (РРЦ) всех моделей не изменятся. Также на УАЗе пообещали, что при заказе машины на сайте ее можно будет забрать непосредственно с завода в Ульяновске через 3-6 месяцев без доплаты в 50 тыс. рублей.

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