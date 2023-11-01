Пассажиры челябинского автобуса вынесли из салона женщину после того, как не смогли успокоить

В Челябинске пассажиры вынесли на руках из автобуса нетрезвую женщину, которая нецензурно выражалась и размахивала руками. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Регион 74».

По его данным, конфликт произошел в автобусе маршрута №71. Пассажирку пытались успокоить окружающие, однако она продолжала вести себя агрессивно. В результате на одной из остановок двое мужчин подняли ее и вынесли из салона, оставив на земле. После этого водитель закрыл двери и автобус продолжил движение. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что вслед за самой пассажиркой мужчины вытащили из салона и ее вещи.

До этого в Красноярске передали в суд уголовное дело против местного жителя, который разбил кувалдой автомобиль своего знакомого. Мужчина набросился на автомобиль из-за невозвращенного долга.

Ранее в Нижнем Новгороде играющие в снежки подростки вывели из строя рейсовый автобус.