Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пассажиры челябинского автобуса вынесли из салона женщину после того, как не смогли успокоить

В Челябинске пассажиры вынесли женщину из автобуса за брань

close
100%
«ЧП и ДТП | Регион 74»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП и ДТП | Регион 74»

В Челябинске пассажиры вынесли на руках из автобуса нетрезвую женщину, которая нецензурно выражалась и размахивала руками. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Регион 74».

По его данным, конфликт произошел в автобусе маршрута №71. Пассажирку пытались успокоить окружающие, однако она продолжала вести себя агрессивно. В результате на одной из остановок двое мужчин подняли ее и вынесли из салона, оставив на земле. После этого водитель закрыл двери и автобус продолжил движение. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что вслед за самой пассажиркой мужчины вытащили из салона и ее вещи.

До этого в Красноярске передали в суд уголовное дело против местного жителя, который разбил кувалдой автомобиль своего знакомого. Мужчина набросился на автомобиль из-за невозвращенного долга.

Ранее в Нижнем Новгороде играющие в снежки подростки вывели из строя рейсовый автобус.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий