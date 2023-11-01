Красноярец одолжил другу деньги на ремонт машины, а затем разбил ее кувалдой

В Красноярске передано в суд уголовное дело против 47-летнего местного жителя, который разбил кувалдой машину знакомого из-за невозвращенного долга в 65 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

Мужчина одолжил знакомому деньги на ремонт кроссовера Toyota Harrier осенью 2022 года, которые тот обещал вернуть в ближайшее время. Летом 2023 года должник вернул 4,5 тыс. рублей, а за остальными пообещал сходить в банкомат, после чего его телефон оказался вне зоны доступа. После этого кредитор пустил в ход найденную около мусорного бака кувалду.

«Вооружившись ею, подошел к тому самому автомобилю, на ремонт которого занимал деньги, и несколькими ударами разбил стекла и фары автомобиля, а также погнул двери и капот. В момент разборок в машине находился должник», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Сумма причиненного ущерба составила 480 тыс. рублей. Уголовное дело, возбужденное по статье о повреждении чужого имущества, расследовано и направлено в Советский суд Красноярска.

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