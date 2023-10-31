«Автотор» показал газовый седан BAIC U5 Plus

Калининградский завод «Автотор» представил на Петербургском международном газовом форуме автомобиль BAIC U5 Plus, снабженный газобаллонным оборудованием. Об этом сообщается в релизе «Автотора», поступившем в «Газету.Ru».

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Автомобиль построен в сотрудничестве с компанией «Газпром газомоторные системы» в рамках пилотного производства. В дополнение к штатному бензобаку на китайский седан установлены два баллона объемом 39 л каждый для сжатого метана. Баллоны заняли место в нише под запасное колесо, поэтому «запаска» у газового U5 отсутствует, ее заменил ремкомплект.

Отметка о том, что автомобиль является битопливным, уже внесена в ПТС: при регистрации в ГИБДД установка газового оборудования не требует дополнительного согласования. На «Автоторе» собрана пилотная партия из 20 автомобилей, в настоящее время ведется сертификация производственного процесса.

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