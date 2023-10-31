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В России появится кроссовер JAC JS3

JAC начал прием заказов на кроссовер JS3 в России

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JAC

Китайский автопроизводитель JAC объявил о начале приема заказов на кроссовер JS3 в России.

Автомобиль будет доступен на российском рынке c мотором 1.6 мощностью 109 л.с. и передним приводом. Трансмиссия — 6-ступенчатая механическая коробка или вариатор. Для базовой версии предусмотрены галогеновые фары со светодиодными «противотуманками», электрорегулировки и подогрев зеркал, салон с тканевой отделкой, а также две подушки безопасности.

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JAC

Для автомобиля с вариатором в исполнении Luxury предусмотрена обивка кресел из искусственной кожи, климат-контроль, камера заднего вида и медиасистема с сенсорным экраном и шестью динамиками.

Габаритная длина JAC JS3 — 4345 мм, колесная база — 2560 мм. В качестве передней подвески применяются стойки McPherson, сзади — скручивающаяся балка.

Ранее стало известно, что на заводе «Автотор» в Калининграде началась тестовая сборка кроссоверов DFSK Fengon iX5.

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