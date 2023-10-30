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Дилеры предупредили, что машины не подешевеют

РГ: стабилизация рубля не приведет к снижению цен на автомобили

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Снижение волатильности рубля относительно мировых валют, которое наблюдается в последнее время, не станет причиной снижения стоимости автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов отрасли, а также на руководителей дилерских холдингов.

«Это объясняется тем, что на ценовую политику автоконцернов влияет не только курс валют, но и ряд других факторов. В том числе рост утилизационного сбора и логистических издержек на транспортировку машин. Поэтому цены не снизятся, особенно в отношении моделей, поставляемых по параллельному импорту», — заявил изданию независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

В свою очередь гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский подчеркнул, что нынешняя динамика рубля не отразится на ценах новых автомобилей. По его словам, в этому году конъюнктура авторынка претерпела серьезные изменения. Сейчас сегмент автомобилей произведенных в КНР в общем объем продаж на российском рынке составляет 46%. Среди всех зарубежных поставок иномарок на китайские авто приходится 97%, а по итогам года доля машин китайского производства вырастет, как минимум, до 60%.

Логистические издержки, которые умножаются по мере введения новых пакетов санкций, влияют на цены новых машин не меньше, чем курс рубля, добавила глава дилерского направления автомаркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

Ранее стало известно, что россияне стали на 17% чаще покупать гаражи.

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