Дилеры предупредили, что машины не подешевеют

Снижение волатильности рубля относительно мировых валют, которое наблюдается в последнее время, не станет причиной снижения стоимости автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов отрасли, а также на руководителей дилерских холдингов.

«Это объясняется тем, что на ценовую политику автоконцернов влияет не только курс валют, но и ряд других факторов. В том числе рост утилизационного сбора и логистических издержек на транспортировку машин. Поэтому цены не снизятся, особенно в отношении моделей, поставляемых по параллельному импорту», — заявил изданию независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

В свою очередь гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский подчеркнул, что нынешняя динамика рубля не отразится на ценах новых автомобилей. По его словам, в этому году конъюнктура авторынка претерпела серьезные изменения. Сейчас сегмент автомобилей произведенных в КНР в общем объем продаж на российском рынке составляет 46%. Среди всех зарубежных поставок иномарок на китайские авто приходится 97%, а по итогам года доля машин китайского производства вырастет, как минимум, до 60%.

Логистические издержки, которые умножаются по мере введения новых пакетов санкций, влияют на цены новых машин не меньше, чем курс рубля, добавила глава дилерского направления автомаркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

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