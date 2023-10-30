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Толпа бойцов ММА избила многодетного нижегородца за замечание о нарушении ПДД

В Нижнем Новгороде бойцы ММА избили многодетного мужчину за просьбу соблюдать ПДД

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Житель Нижнего Новгорода 25 октября получил очень тяжелые травмы в ходе дорожного конфликта с группой приезжих спортсменов, занимающихся смешанными единоборствами (ММА), сообщает в Telegram нижегородский паблик «Мой Нижний Новгород».

«25 октября моему мужу сделали замечание, что он мешает как пешеход проезду их машине, хотя сами ехали по встречке в нашем дворе, об этом и сказал мой муж. И все! Никаких оскорблений! Ничего! Просто стали тяжко избивать и через время позвали на одного моего мужа еще друзей в помощь. Избивали впятером, били и об асфальт головой! Если бы не я и соседи, его бы вообще, наверное, и в живых не оставили», — цитирует сообщество заявление жены пострадавшего.

Женщина обратилась к журналистам с просьбой придать случившемуся максимальную огласку в надежде на защиту от правоохранительных органов. В результате у пострадавшего мужчины, который является многодетным отцом, констатировали два перелома, множественные гематомы по всему телу, сотрясение головного мозга, порвана губа, сломано глазное дно. Есть риски потери зрения одного глаза.

По данным паблика «Мой Нижний Новгород», одним из участников жестокого избиения мужчины, предположительно, является Дамил Шарафутдинов — член сборной России по боксу.

Ранее стало известно о студентке из Екатеринбурга, которая получила химожог ягодиц в автобусе.

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