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В Красноярске мужчина расстрелял Toyota из-за того, что ему не уступили дорогу

В Красноярске водитель Mercedes расстрелял Toyota, не уступившую ему проезд

Полицейские Красноярска задержали подозреваемого в хулиганстве мужчину, который ранее пустил в ход пневматическое оружие в ходе дорожного конфликта, сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

По данным сообщества, сначала два водителя не смогли разъехаться во дворе многоквартирного дома по ул. Бабушкина Октябрьского района. После словесной перепалки им все-таки удалось поделить дорогу. Однако водитель Mercedes-Benz ML на этом не успокоился и выстрелил несколько раз в сторону автомобиля Toyota.

«На место выехали сотрудники Росгвардии по Красноярскому краю, а также была направлена следственно-оперативная группа полиции. Ориентировка на автомобиль подозреваемого была передана всем наружным нарядам полиции. В результате транспортное средство под управлением жителя краевого центра 2002 года рождения было остановлено сотрудниками ДПС на улице Молокова», — сообщило в свою очередь краевое МВД.

В результате случившегося следователи следственного отдела № 2 МУ МВД России «Красноярское» приняли решение о возбуждении уголовного дела. Мужчине на Mercedes-Benz ML инкриминируют признаки совершения преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Пневматический пистолет у водителя изъят, а сам он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее стало известно о госпитализации девушки, получившей химожог ягодиц в автобусе.

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