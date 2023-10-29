Назван регион-лидер по количеству машин на одного жителя в России

В Камчатском крае автомобиль есть у каждого второго жителя, регион занял первое место по России по количеству машин на одного человека. Об этом сообщает краевой орган Федеральной службы государственной статистики (Камчатстат).

Так, согласно данным Камчатстата, по итогам 2022 года в Камчатском крае на 1 тыс. жителей приходилось 576 личных автомобилей.

За девять месяцев 2023 года крупными и средними организациями автомобильного транспорта Камчатки было перевезено 2,1 млн тонн различных грузов, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Автомобильный транспорт общего пользования перевез в 2023 году на Камчатке 25,2 млн пассажиров (на 400 тыс. меньше, чем за девять месяцев 2022 года).

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в транспорте.