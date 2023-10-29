Стало известно, сколько всего грузовиков в России

По состоянию на середину 2023 года в России насчитывалось 3,7 млн грузовых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Более четверти (26%) этого парка занимают «КамАЗы», всего в стране зарегистрировано 963 тыс. таких грузовиков. На втором месте в рейтинге расположились грузовики производства «ГАЗа» с результатом 600 тыс. машин. Третью позицию занимают машины марки «ЗИЛ» с показателем 402 тыс. единиц. Первую пятерку дополнили «МАЗы» и «Уралы» (265 тыс. и 170 тыс. ед. соответственно). Эта пятерка занимает более 65% российского парка грузовиков.

Свыше половины (57%) всех грузовых автомобилей в стране зарегистрировано в трех федеральных округах — Центральном (855 тыс. ед.), Приволжском (693 тыс. ед.) и Сибирском (535 тыс. ед.). Среди регионов лидирует Подмосковье (175 тыс. ед. грузовой техники), Москва с результатом в 138 тыс. ед. занимает третью позицию, уступая Краснодарскому краю (144 тыс. ед.).

Ранее автоэксперт допустил, что китайские грузовики займут весь российский рынок.