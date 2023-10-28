Названа сумма, которую жители России потратили на китайские автомобили в 2023 году

С января по сентябрь 2023 года включительно жители России потратили на покупку китайских автомобилей 1,02 трлн рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Эта сумма составила большую часть от общего объема выручки на российском автомобильном рынке. Всего за три квартала 2023 года россияне потратили на покупку машин 1,88 трлн рублей.

В сентябре 2023 года китайские марки заняли 63% российского авторынка в денежном выражении. На покупку автомобилей из Китая россияне потратили за месяц 189 млрд рублей, в целом оборот на рынке за месяц оценивается в 299 млрд рублей.

Лидером по выручке с продаж оказался кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: на покупку автомобилей этой модели россияне потратили 15,6 млрд рублей за сентябрь и 105 млрд рублей за девять месяцев 2023 года. Вторым по итогам трех кварталов стал Haval Jolion с результатом 74,6 млрд рублей. В сентябре на вторую позицию вышел Geely Monjaro. На автомобили этой модели россияне потратили 12,8 млрд рублей за месяц.

Ранее стало известно, что китайские автокомпании за год удвоили число дилеров в России