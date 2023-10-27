Geely объявила о начале продаж седана Emgrand в России

Российское представительство Geely объявило о старте продаж в России седана Geely Emgrand, сообщает Telegram-канал No Limits.

Автомобили поступят к российским дилерам в течение месяца. Цены новой модели пока не объявлены, однако известно, что в нашей стране Emgrand будет предлагаться в четырех комплектациях — Standard, Comfort, Luxury и Flagship.

Под капотом седана атмосферный мотор 1.5 мощностью 122 л.с. На выбор предлагается два типа трансмиссии — пятиступенчатая «механика» и 6-ступенчатый гидромеханический автомат. В базовом оснащении автомобиль снабжен стальными 15-дюймовыми колесными дисками и галогеновыми фарами. В стандартное оборудование входят ABS, система стабилизации и фронтальные подушки безопасности.

Максимальная комплектация предусматривает 17-дюймовые колесные диски, светодиодные задние фонари, кожаную обивку салона.

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