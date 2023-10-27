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Автоэксперт объяснил рост спроса на китайские грузовики в России

Автоэксперт Шишко: спрос на китайские грузовики растет из-за отсутствия выбора

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«Газета.Ru»

Рост спроса на китайские грузовики обусловлен быстрым расширением российского рынка коммерческих перевозок, а также потребностью транспортных компаний в обновлении автопарка, который заметно устарел в период пандемии. Об этом в интервью «Ридусу» сообщил руководитель компании-поставщика грузовых автомобилей из КНР Максим Шишко. Также, по его словам, на рынке сократился выбор из-за ухода из России западных марок.

«Если раньше все потребительские товары поставлялись на коротком плече из Калининграда, Санкт-Петербурга или от границы с Беларусью, то сейчас они возятся на гораздо большем плече из Китая (в три-четыре раза, несколько тысяч километров). Естественно, больше нужно транспорта для этого. КамАЗ, ГАЗ, Урал продают ровно все, что производят. У них нет никаких проблем с реализацией автомобилей», — отметил Шишко.

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин при этом считает, что в ближайшие годы спрос на китайские грузовые автомобили в России будет снижаться.

«Автостат Инфо» сообщал, что в сентябре 2023 года в России было продано почти 13,6 тыс. грузовых машин, из них 8,6 тыс. (или 63,3%) пришлось на китайские марки. Самым продаваемым по итогам сентября стал Sitrak C7H (почти 1,7 тыс. поставленных на учет машин). На втором месте — FAW J6 (1 тыс. машин), на третьем — Foton Auman (712 автомобилей). За ними следуют Shacman SX331 и FAW J7.

Ранее стало известно, что на российский рынок официально вышел бренд Ora.

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