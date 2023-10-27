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Toyota после провала седана Mirai будет развивать водородные грузовики

Технический директор Toyota Хироки Накадзима признал неудачу модели Mirai

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Toyota

Технический директор Toyota Хироки Накадзима признал рыночный неуспех седана Mirai, работающего на водородных топливных элементах, и заявил о том, что компания переключится на разработку водородного коммерческого транспорта. Об этом сообщает Autocar.

«Мы попробовали Mirai, но безуспешно. Водородные станции очень немногочисленны, и их сложно реализовать, поэтому Mirai меньше [по объему продаж]», — приводит издание слова топ-менеджера Toyota.

По его словам, для использования водородных топливных элементов более перспективны коммерческие автомобили, в том числе из-за возможности создать для них необходимые заправки, поскольку такие машины часто курсируют по определенным маршрутам.

«Огромное количество грузовиков курсирует из пункта А в пункт Б, поэтому вы можете эксплуатировать станции с большей стабильностью. Коммерческие автомобили являются наиболее важной областью, в которой можно попытаться перейти на водород», — аргументировал Накадзима.

Тем не менее, по его словам, компания не намерена полностью отказываться от легковых автомобилей на водороде.

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