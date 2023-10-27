Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России начали продавать кроссоверы Suzuki Fronx

На российский рынок вышел кроссовер Suzuki Fronx из Индии

close
100%
Maruti Suzuki

Автодилеры в рамках параллельного импорта начали поставлять в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления о продаже модели появились в классифайдах.

Так, дилер из Оренбурга предлагает за 2,6 млн рублей автомобиль с мотором 1.5 (103 л.с.), автоматической трансмиссией и передним приводом. В оснащение машины входит камера заднего вида, однозонный климат-контроль, электростеклоподъемники, система стабилизации, тканевая отделка салона.

Дилер из Пензы просит за Suzuki Fronx с теми же агрегатами 2,7 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации оснащен камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой для телефона, светодиодной оптикой, бесключевым доступом и проекцией показаний приборов на лобовое стекло.

Продавец из Липецка предлагает Suzuki Fronx с фронтальными и боковыми подушками безопасности, парктрониками и круиз-контролем за 2,63 млн рублей. Автомобиль также оснащен мотором 1.5 и гидромеханическим автоматом.

Кроссовер Fronx – это относительно новая машина Suzuki, он дебютировал в начале 2023 года на автосалоне в Индии. Автомобиль близок по конструкции к хетчбэку Suzuki Baleno.

Ранее стали известны цены подзаряжаемых гибридных Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий