Автоюрист объяснил, как избежать подделок при покупке моторного масла

На глаз качество моторного масла определить невозможно, поэтому при его покупке необходимо следовать ряду правил. Как избежать подделок, в эфире «Радио 1» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. В первую очередь, по его словам, масло необходимо приобретать у известных поставщиков в крупных магазинах. Там меньше вероятность попасть на контрафакт.

«Если вы видите, что стоимость масла, которое вы заливали всегда, в разы меньше, чем обычно, то стоит задуматься. Да, бывают скидки, распродажи, но в нынешних условиях параллельного импорта нужно смотреть в оба», — предупредил эксперт.

Кроме того, по его словам, важно всегда просить сертификат на продукцию и брать чек, чтобы в случае поломки машины доказать, что она произошла именно из-за масла.

Если же двигатель вышел из строя, Славнов рекомендует сделать независимую экспертизу. Если она покажет, что масло было некачественное, при наличии чека можно через суд взыскать с продавца деньги на ремонт автомобиля.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов сообщал, что рынок автомобильных масел в России на 30-50% состоит из контрафактной продукции. Директор сети станций техобслуживания Fit Service Татьяна Овчинникова при этом отметила, что в 2000–2021 годах поддельного масла реализовывалось 10–15%, с начала 2022 года этот показатель увеличился до 30%.

Ранее стали известны автозапчасти, которые чаще всего подделывают.