Автобус без обшивки пола возит пассажиров на Сахалине

На Сахалине пассажиры автобуса сняли на видео маршрутный автобус, в котором отсутствовала часть обшивки пола. При этом он перевозил людей, сообщает Telegram-канал «Эхо Сахалина».

По его данным, видео было снято днем 25 октября. Неисправный автобус работал в Южно-Сахалинске на маршруте №62. На кадрах видно, что в автобусе в районе задних сидений отсутствует часть настила пола. В проеме видна проезжая часть и вращающийся карданный вал. Пассажиры при этом располагаются на сиденьях в непосредственной близости от отверстия, несмотря на опасность провалиться и получить тяжелую травму.

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