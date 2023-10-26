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Автобус без обшивки пола возит пассажиров на Сахалине

На Сахалине пассажиры сняли на видео автобус без части пола

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Телеграм-канал «Эхо Сахалина»

На Сахалине пассажиры автобуса сняли на видео маршрутный автобус, в котором отсутствовала часть обшивки пола. При этом он перевозил людей, сообщает Telegram-канал «Эхо Сахалина».

По его данным, видео было снято днем 25 октября. Неисправный автобус работал в Южно-Сахалинске на маршруте №62. На кадрах видно, что в автобусе в районе задних сидений отсутствует часть настила пола. В проеме видна проезжая часть и вращающийся карданный вал. Пассажиры при этом располагаются на сиденьях в непосредственной близости от отверстия, несмотря на опасность провалиться и получить тяжелую травму.

До этого в Санкт-Петербурге автомобили застряли в луже кипятка, образовавшейся на улице из-за прорыва трубопровода. Улица оказалась залитой водой и окутанной паром из-за аварии на теплотрассе.

Ранее в Подмосковье пенсионер-автомобилист отбил телефон у мужчины, ограбившего ребенка.

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