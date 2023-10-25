На Бассейной улице в Петербурге автомобили застряли в луже кипятка

На Бассейной улице в Санкт-Петербурге рядом со зданием городского суда горячая вода затопила проезжую часть и автомобили, сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

На улице образовалось плотное облако пара, машины оказались заблокированы в горячей воде. Пассажир одного из автомобилей едва не обварился, потому что не мог выбраться из машины. Спасатели эвакуировали его в безопасное место.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» изданию сообщили, что вода вышла на поверхность из-за технологического прорыва. Специалисты занимаются устранением аварии.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Мегаполис», видно, что в зоне подтопления припарковано не менее десятка машин, над ними поднимается пар.

Люди застряли в машинах посреди лужи кипятка, уточняет Telegram-канал «Как дела, Петербург?».

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