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Первый покупатель «Москвич 6» пожаловался на проблемы машины

Первый владелец «Москвич 6» рассказал о проблемах с датчиками

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«Москвич»

Логист Леонид Беляев, который приобрел первый товарный экземпляр лифтбэка «Москвич 6», поделился первыми впечатлениями от эксплуатации автомобиля и указал на неработающие датчики давления в шинах. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

До приобретения «Москвича» автомобилист ездил на Skoda Rapid.

«Москвич» сам по себе пошире и подлиннее, чем бывшая Skoda Rapid. И в плане комфорта помягче. Проблем никаких не возникает, даже если нужно быстро перестроиться, — сказал собеседник. — Но, наверное, он не столь резвый, как Skoda», приводит «АиФ» слова Беляева.

При этом, по словам первого владельца «Москвича 6», в его машине не работают датчики давления в шинах. О выявленной проблеме он сообщил дилеру, который обещал устранить неисправность перепрошивкой мультимедийной системы.

Автовладелец также отметил, что, выбирая «Москвич 6», ориентировался на отзывы о его прародителе, JAC Sehol A5 Plus, и они были хорошими.

Ранее стало известно, что китайские автомобильные марки удвоили число дилеров в России менее чем за год.

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