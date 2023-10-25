Инструктора автошколы, принуждавшего учеников к «крещению скоростью», отстранили от работы

В Красноярске сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с инструктором автошколы, который принуждал курсантов ездить со значительным превышением скорости и выкладывал видеозаписи этих поездок в соцсетях. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«В ходе проверки по данному факту инспекторами ГИБДД установлена личность автоинструктора. С 32-летним мужчиной и руководством автошколы проведена профилактическая беседа о недопустимости действий, угрожающих жизни и здоровью участников дорожного движения», — отмечается в сообщении полиции.

После этого администрация автошколы отстранила своего сотрудника от работы и привлекла его к дисциплинарной ответственности. Также проводится проверка по факту нарушения ПДД и качеству организации обучения.

На Николаевском мосту в Красноярске инструктор заставлял учениц ездить со скоростью под 150 км/ч и называл это «крещением скоростью», уточняет Telegram-канал «ЧП Красноярск».

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