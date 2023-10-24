Названы самые желанные недорогие автомобили у россиян

Наиболее востребованным автомобилем массового сегмента на вторичном рынке по итогам апреля-сентября 2023 года стал Ford Focus, говорится в рейтинге ликвидности «Авито Авто», предоставленном «Газете.Ru». В рейтинг ликвидности попадают иномарки, у которых наиболее короткий срок продажи с момента публикации объявления на «доске» объявлений.

«Самой ликвидной моделью на платформе стала Ford Focus. Популярностью также пользуются Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. Четвертое место по наибольшей ликвидности занимает Hyundai Solaris, пятое – Kia Rio», — отмечается в исследовании.

За ними следуют Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Mazda 3.

Коэффициент ликвидности в «Авито Авто» рассчитывали в виде отношения совершенных на этой платформе сделок с автомобилями к количеству дней, в течение которых автомобиль находился в продаже. Самый высокий коэффициент получили модели с наибольшим количеством сделок и наименьшим числом дней, в течение которых машины продавались.

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