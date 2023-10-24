Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали новогодние скидки на автомобили

Дилеры готовят скидки на машины к новому году, несмотря на рост цен

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Вопреки дефициту автомобилей на рынке и росту цен, дилеры не откажутся от новогодних скидок и различных спецпредложений. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

«Изменения цен никак не влияют на эти бонусы. Официальные дилеры продолжают реализовывать долгосрочные программы лояльности, несмотря на реструктуризацию автомобильного рынка», — сообщила «Газете.Ru» директор по коммуникациям группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина в ответ на вопрос, ожидается ли в этом году скидки на машины к новому году.

В IV квартале текущего года новые автомобили подорожают на 10-20%, ранее рассказывал гендиректор «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, потенциальные продажи новых машин в РФ за весь 2023 год, несмотря на рост цен, могут составить 1 млн единиц, что на 25% больше, чем по итогам прошлого года.

В августе 2023 года средневзвешенная цена нового автомобиля в России достигла 3,1 млн рублей, этот показатель впервые превысил отметку в 3 млн рублей. За весь август цены на машины подняли 15 марок, официально представленных на рынке. Столь масштабного удорожания не было с мая прошлого года, отмечали аналитики. В первой половине сентября в России подорожали автомобили девяти марок, во второй половине месяца цены не менялись.

Ранее стало известно, какие автомобили чаще всего списывают после ДТП.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий