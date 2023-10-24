Россиянам пообещали новогодние скидки на автомобили

Вопреки дефициту автомобилей на рынке и росту цен, дилеры не откажутся от новогодних скидок и различных спецпредложений. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

«Изменения цен никак не влияют на эти бонусы. Официальные дилеры продолжают реализовывать долгосрочные программы лояльности, несмотря на реструктуризацию автомобильного рынка», — сообщила «Газете.Ru» директор по коммуникациям группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина в ответ на вопрос, ожидается ли в этом году скидки на машины к новому году.

В IV квартале текущего года новые автомобили подорожают на 10-20%, ранее рассказывал гендиректор «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, потенциальные продажи новых машин в РФ за весь 2023 год, несмотря на рост цен, могут составить 1 млн единиц, что на 25% больше, чем по итогам прошлого года.

В августе 2023 года средневзвешенная цена нового автомобиля в России достигла 3,1 млн рублей, этот показатель впервые превысил отметку в 3 млн рублей. За весь август цены на машины подняли 15 марок, официально представленных на рынке. Столь масштабного удорожания не было с мая прошлого года, отмечали аналитики. В первой половине сентября в России подорожали автомобили девяти марок, во второй половине месяца цены не менялись.

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