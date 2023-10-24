В сети появился момент взрыва газовых баллонов при ДТП в Петербурге

Момент взрыва газовых баллонов, выпавших из грузовика на КАД, попал на видео. Его публикует «РЕН-ТВ» в своем Telegram-канале.

На кадрах с автомобильного регистратора видно, что после столкновения легковой машины и грузовика на месте ДТП образовалось облако газа, которое тут же вспыхнуло. Пламя охватило обе машины. Следующие за столкнувшимися машинами два грузовика затормозили. На кадрах также видны люди, убегающие из очага пожара.

По предварительным данным, в ДТП при съезде с Кольцевой автодороги (КАД) на проспект Культуры никто не пострадал, уточняется в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Грузовой автомобиль «Газель», предварительно, перевозивший газовые баллоны, врезался в автомобиль «Мерседес» и другой грузовой автомобиль, вследствие чего взорвалось несколько баллонов газа, перевозимых «Газелью», и начался пожар», — уточнили в полицейском главке.

До этого стало известно, что при ДТП разгерметизировались три баллона.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае опрокинувшийся бензовоз залил дорогу топливом.