Дума отказалась от законопроекта о признании армянских водительских прав

В Госдуме решили бессрочно отложить рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских прав граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности. Об этом сообщается на сайте Думы.

В первом чтении законопроект, внесенный правительством, был принят в июне 2022 года. С предложением приостановить его рассмотрение выступил председатель Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Сейчас такая инициатива не соответствует интересам России, указал он.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроектом о признании национальных водительских прав предлагается дать Армении дополнительные преференции, однако власти республики не сделали никаких шагов для закрепления статуса русского языка. Именно на этом основании Дума принимает решение о возможности использовать нацправа других стран на территории РФ, сказал он.

«Мы принимали такие решения в отношении Белоруссии, Казахстана и Киргизии, поскольку русский язык у них закреплен конституционно. Что касается Армении, мы видим: нет статуса русского языка, последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере», — отметил Володин.

Ранее в Армении заявили, что не отвергают российскую переговорную площадку.