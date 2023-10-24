Автоподборщик назвал автомобили, которые не стоит покупать

На вторичном рынке ряд автомобилей не стоит приобретать без предварительной проверки силовых агрегатов, также стоит избегать старых китайских машин. Об этом «Российской газете» рассказал специалист по подбору автомобилей из Краснодара Артем Зайцев.

По словам Зайцева, без диагностики нельзя приобретать автомобили с роботизированной трансмиссией с одним сцеплением, в том числе Peugeot 1007, Toyota Corolla, Lada Vesta и Opel Astra H. Также автоподборщик посоветовал не приобретать модели с проблемными «автоматами».

«Тот же Peugeot (с трансмиссией AL4 и двигателем EP6), Renault (DP0). Они простые, ремонтопригодные, но у них совсем нет нормального ресурса. Там все бежит, течет, много просчетов в агрегате. Поэтому Peugeot и Renault с этими коробками лучше не брать. Конечно, у кого-то эти машины могут ходить, но у многих они просто высасывают деньги», — продолжил он.

Без предварительной эндоскопии двигателя не стоит покупать корейские автомобили Kia Cerato, Optima, K5, Sportage и Hyundai ix35, в их моторах образуются задиры (царапины на стенках цилиндров), причем у некоторых силовых агрегатов эта проблема возникает при пробеге до 100 тыс. км. Наконец, отметил специалист, на вторичном рынке стоит избегать старых китайских копий Toyota RAV4, включая Chery Tiggo 11 и Hover, поскольку их кузов сильно подвержен гниению.

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