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Ростовские гаишники эвакуировали машину вместе с ребенком

Mash: в Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД эвакуировали машину вместе с ребенком

В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобиль вместе с ребенком в салоне. Теперь родители ищут очевидцев, которые подтвердят, что полицейские забрали машину без осмотра, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Женщина припарковала черный Hyundai в Халтуринском переулке и ушла в магазин, оставив в автомобиле 13-летнего сына. После этого, как рассказала мать со слов ребенка, к машине подошли мужчины и начали грузить ее на эвакуатор. Сначала мальчик испугался, подумав, что это преступники, но позже заметил рядом с автомобилем инспектора ДПС. Ребенок стал размахивать руками и кричать, но никто на него не обратил внимания.

Автомобилистка приехала на штрафстоянку к сыну, оплатила штраф и потребовала объяснений от гаишников. Те не признали свою вину, после чего родители написали заявление о похищении. По словам матери, к ней обратился инспектор по делам несовершеннолетних, подозревая женщину в том, что она оставила ребенка в автомобиле надолго. Сейчас ростовчанка ищет пассажиров проезжавшего мимо автобуса, которые могли стать свидетелями произошедшего.

Ранее в Татарстане вывеска «ОСАГО 24» упала на три припаркованные машины.

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