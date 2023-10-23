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На заправке на МКАД произошло ДТП

На АЗС на МКАД машина влетела в фасад здания

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Москва с огоньком' class="item-image" >
Телеграм-канал Москва с огоньком

На АЗС на МКАД одна машина протаранила другую, в результате автомобиль влетел в фасад здания рядом с парковкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва с огоньком».

В данный момент информации о причинах аварии с участием двух автомобилей нет.

В канале опубликовано фото с места ДТП, показывающее, как серый автомобиль врезался в здание и выбил два стекла.

До этого было опубликовано видео пожара после аварии в Москве. Москвичка стала свидетельницей возгорания в Соловьином проезде на юго-западе города, где автомобиль KIA столкнулся с припаркованным внедорожником.

Также автомобиль взорвался после дорожной аварии в центре Москвы. ДТП произошло на проспекте Мира в районе дома №104.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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