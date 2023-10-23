Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Для внедорожников Tank в РФ внедрена возможность удаленного управления

Внедорожники Tank получили функцию удаленного управления через приложение

close
100%
Great Wall Motor

Владельцы внедорожников Tank смогут управлять многими функциями своего автомобиля удаленно, через мобильное приложение. Соответствующая возможность появилась в свежем релизе приложения Tank, обратила внимание «Газета.Ru».

«В новой версии владельцам Tank станут доступны функции удаленного управления автомобилем! Обогрев и вентиляция сидений, дистанционная блокировка и разблокировка автомобиля, управление окнами и люком, поиск автомобиля и многое другое», — говорится в описании свежей версии фирменного приложения Tank в AppStore.

Китайская марка Tank принадлежит концерну Great Wall. На российском рынке она представлена двумя моделями внедорожников — Tank 300 и Tank 500. Продажи автомобилей Tank начались в нашей стране в марте 2023 года. О функциональных возможностях Tank 500 подробно писала «Газета.Ru».

Ранее Toyota показала внедорожник с штурвалом, но без педалей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий