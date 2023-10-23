Для внедорожников Tank в РФ внедрена возможность удаленного управления

Владельцы внедорожников Tank смогут управлять многими функциями своего автомобиля удаленно, через мобильное приложение. Соответствующая возможность появилась в свежем релизе приложения Tank, обратила внимание «Газета.Ru».

«В новой версии владельцам Tank станут доступны функции удаленного управления автомобилем! Обогрев и вентиляция сидений, дистанционная блокировка и разблокировка автомобиля, управление окнами и люком, поиск автомобиля и многое другое», — говорится в описании свежей версии фирменного приложения Tank в AppStore.

Китайская марка Tank принадлежит концерну Great Wall. На российском рынке она представлена двумя моделями внедорожников — Tank 300 и Tank 500. Продажи автомобилей Tank начались в нашей стране в марте 2023 года. О функциональных возможностях Tank 500 подробно писала «Газета.Ru».

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