В России снизились поставки машин путем параллельного импорта

В России регистрации автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, сократились впервые с начала года. Об этом говорится в исследовании «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог», которое поступило «Газете.Ru».

В сентябре в РФ зарегистрировали 13 тыс. автомобилей, поставленных путем параллельного импорта. Это на 13% меньше показателя августа. При этом доля машин, ввезенных по такой схеме за девять месяцев, в структуре всех регистраций на российском авторынке снизилась до 11% (118,1 тыс. ед.).

«В последний квартал 2023 года можно прогнозировать дальнейшее замедление темпов регистраций альтернативных поставок машин. При этом ежемесячные регистрации могут установиться на уровне 10 тыс. единиц с сокращением доли до 9-10% от всего объема продаж в месяц», — сказал гендиректор компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

В первый месяц осени чаще всего через альтернативный канал ввозили машины японских (34%), корейских (24%) и немецких брендов (20%). Ввоз практически всех иностранных марок, кроме машин из КНР, снизился, отметили аналитики. Самыми популярными марками стали Toyota, Kia, Hyundai, BMW и Mitsubishi. В модельном рейтинге первую пятерку сформировали Toyota Camry, Kia Sportage, Zeekr 001, Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander.

Ранее стало известно, что в России начнутся продажи «китайского Хаммера».