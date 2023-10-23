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Пьяный водитель влетел в забор монастыря, сбежал и пришел с покаянием

Baza: в Амурской области пьяный водитель протаранил забор монастыря

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Надежда Петровна Банченко/Телеграм-чат «ДПС ИНФО»

В Амурской области пьяный автомобилист врезался в забор монастыря и сбежал с места ДТП, но спустя несколько часов пришел с покаянием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авария произошел в ночь на 23 октября, в момент ДТП в храме никого не было. Утром сотрудница храма и отец Афоний и увидели брошенный автомобиль и пробитый забор.

На место происшествия вызвали сотрудников ДПС. Вскоре к храму вернулся водитель машины, мужчина извинился перед священнослужителем и пообещал все восстановить. Дорожные полицейские прибыли на место аварии и задержали автомобилиста, от освидетельствования мужчина отказался. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав.

Ранее в Тверской области фура с пропаном врезалась в жилой дом.

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