Пьяный водитель влетел в забор монастыря, сбежал и пришел с покаянием

В Амурской области пьяный автомобилист врезался в забор монастыря и сбежал с места ДТП, но спустя несколько часов пришел с покаянием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авария произошел в ночь на 23 октября, в момент ДТП в храме никого не было. Утром сотрудница храма и отец Афоний и увидели брошенный автомобиль и пробитый забор.

На место происшествия вызвали сотрудников ДПС. Вскоре к храму вернулся водитель машины, мужчина извинился перед священнослужителем и пообещал все восстановить. Дорожные полицейские прибыли на место аварии и задержали автомобилиста, от освидетельствования мужчина отказался. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав.

Ранее в Тверской области фура с пропаном врезалась в жилой дом.