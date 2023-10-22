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Блогер из Новосибирска открыл стрельбу из машины

В Новосибирске полиция задержала блогера, который стрелял из машины

Новосибирского блогера Богдана Киселева поместили в изолятор временного содержания после стрельбы из салона автомобиля. Об этом сообщает ndn.info со ссылкой на областной главк МВД.

«Данный гражданин задержан. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в полиции.

По предварительным данным, 21-летний Киселев, управляя автомобилем на Октябрьском мосту, стрелял из аэрозольного пистолета. Действия блогера снимал на видео его пассажир, ролик Киселев опубликовал в своем Telegram-канале. На молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В августе Киселев проехал по Новосибирску на крыше автомобиля, с которой запускал фейерверк. Тогда им заинтересовались в ГИБДД.

Ранее в Москве механик угнал коллекционный Nissan Skyline и разбил об столб.

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