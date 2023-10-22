Автомобилисты попросили Минпромторг и ФАС ограничить комиссии дилеров

Национальный автомобильный союз (НАС) направил Минпромторгу, ФАС и Банку России письма с просьбой ограничить высокие комиссии дилеров. Об этом заявил вице-президент союза Антон Шапарин, сообщает 74.ru.

Отмечается, что письма адресованы министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

По его словам, подорожали как новые, так и подержанные автомобили. Он отметил, что доходы автомобильных дилеров зашкаливают

НАС просит внести поправки в закон о продаже транспортных средств юридическими лицами и ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне не выше 4%.

Ранее Шапарин рассказал, что к схеме онлайн-продажи автомобилей на маркетплейсе, которую запустили в России, есть вопросы юридического характера. 27 августа стало известно, что маркетплейс Ozon запустил продажи автомобилей, пока такая услуга доступна только в Москве и Подмосковье.

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