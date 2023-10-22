Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобилисты попросили Минпромторг и ФАС ограничить комиссии дилеров

Автомобильный союз призвал ограничить комиссии дилеров за оформление кредита

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Национальный автомобильный союз (НАС) направил Минпромторгу, ФАС и Банку России письма с просьбой ограничить высокие комиссии дилеров. Об этом заявил вице-президент союза Антон Шапарин, сообщает 74.ru.

Отмечается, что письма адресованы министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

По его словам, подорожали как новые, так и подержанные автомобили. Он отметил, что доходы автомобильных дилеров зашкаливают

НАС просит внести поправки в закон о продаже транспортных средств юридическими лицами и ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне не выше 4%.

Ранее Шапарин рассказал, что к схеме онлайн-продажи автомобилей на маркетплейсе, которую запустили в России, есть вопросы юридического характера. 27 августа стало известно, что маркетплейс Ozon запустил продажи автомобилей, пока такая услуга доступна только в Москве и Подмосковье.

Ранее стали известны самые опасные машины на российских дорогах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий