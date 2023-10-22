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В Москве четыре автомобиля сгорели во дворе жилого дома

В Москве возбудили уголовное дело после возгорания четырех автомобилей

В Москве полиция возбудила уголовное дело после возгорания четырех автомобилей на Профсоюзной улице. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут подозреваемого, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение и повреждение имущества», говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Shot, в ночь на 22 октября на Профсоюзной улице возле подъезда взорвался легковой Mercedes-Benz, огонь перенесся на припаркованные рядом Hyundai, Great Wall и Toyota Camry. Машины получили сильные повреждения, от взрыва на первом этаже многоэтажки выбило стекла, пострадавших нет.

Ранее в Москве механик угнал коллекционный Nissan Skyline и разбил об столб.

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