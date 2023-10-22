Таксист пригрозил сжечь дом из-за поцарапанной машины

В Ленинградской области таксист напал на мужчину и пригрозил сжечь его дом из-за поцарапанной машины. Об этом сообщили в областном главке МВД.

Инцидент произошел в СНТ «Пороги» Всеволожского района. 42-летний местный житель рассказал полицейским, что к нему на такси приехали родственники, и при выходе из салона один из них поцарапал дверь машины. Таксист потребовал деньги на ремонт, после чего возник конфликт.

По словам мужчины, водитель начал угрожать физической расправой и сожжением дома, а затем уехал, но спустя некоторое время вернулся и ударил того в лицо. В ответ местный житель выстрел в воздух из своего травматического пистолета, таксист вернулся за руль и уехал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция занимается поиском водителя.

Ранее в Петербурге пассажиры такси ограбили водителя после просьбы оплатить поездку.